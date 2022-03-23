مفرح الشمري



تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبحضور وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.حمد روح الدين ممثلا لراعي المهرجان، افتتحت الدورة الـ 27 من مهرجان القرين الثقافي، وأقيم حفل الافتتاح على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا في السالمية، وذلك بحضور رجالات الثقافة والفكر، وحشد كبير من الشخصيات، والسفراء، وأعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت.



وعقب السلام الوطني، قدم فقرات الحفل الإعلامي هاشم أسد، وفي كلمة ترحيبه قال فيها «يسعدنا أن نلتقي معكم اليوم في أمسية جديدة من أمسيات مهرجان القرين الثقافي، هذه الأمسية التي تأتي احتفاء بإطلاق الدورة الـ 27 من المهرجان، والتي تأتي بعد غياب دام أكثر من عامين لنحتفل معا بعودة الأنشطة الثقافية، كما نحتفي اليوم بأحد أهم الرموز الثقافية التي تشكل علامة بارزة في مسيرة الإبداع العربي وهي الشاعرة د.سعاد الصباح شخصية اليوم العربي للشعر، كما نسعد بتكريم ذكرى الشاعر الجزائري الراحل محمد الأخضر السائحي، كما يسرنا حضورنا الكريم أن اليوم كوكبة من أبناء الكويت المبدعين في المجالات المختلفة ممن حصلوا على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، في هذه الأمسية الثقافية الحافلة، ويسعدنا الآن أن نترككم مع كلمة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.حمد أحمد روح الدين ممثل راعي الحفل».



وفي كلمة ممثل راعي الحفل الوزير د.حمد روح الدين قال «إن مهرجان القرين الثقافي متشوق للقاء بكم بعد انقطاع طويل، فرض علينا بسبب جائحة كورونا، ونلتقي بكم اليوم للاحتفال بافتتاح المهرجان السنوي الـ 27 من عمر هذه الاحتفالية الراسخة في أذهان الكويتيين، والتي تحتفي فيها الكويت بمثقفيها وفنانيها وأدبائها».



وأضاف «إن مهرجان القرين الثقافي لهذا العام يفتخر باختيار الشاعرة القديرة د.سعاد الصباح، للاحتفال بها كشخصية يوم الشعر العربي لدورها المشهود بمد الأدب العربي بإنتاجها الشعري، والثقافي، والإنساني».



وتابع «يسعدني كذلك أن يكون هذا اللقاء فرصة لتوزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2021، وهي مناسبة سعيدة أخرى يحرص عليها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويعمل على إنجازها بكل حب وشغف».



من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.عيسى الأنصاري «يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم هذا العام في احتفالية افتتاح مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ 27، واحتفالية تكريم الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية، والفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2021».



وعبر الأنصاري عن سعادته قائلا «يسعدنا أن نحتفي معكم بافتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان القرين الثقافي، الذي بات يشكل بحضوره الثقافي علامة فارقة في مسيرة الثقافة العربية، والذي يمثل عبر هذه الاحتفالية الافتتاحية عودة رسمية لمسيرة المهرجانات الثقافية التي دأب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على رعايتها بعد توقف دام أكثر من عامين أثر الجائحة».



بدوره، ألقى الفائز بجائزة الدولة التقديرية عبدالله بشارة كلمة بالإنابة عن الحاصلين على جائزة الدولة التقديرية.



من جانبها، ألقت الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية د.نور الحبشي كلمة بالإنابة عن الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية شكرت فيه القائمين على هذه الجائزة لجهودهم المبذولة في سبيل دعم العلم والثقافة في وطننا الحبيب الكويت.



اشتمل حفل الافتتاح على فقرة فنية استذكرت فيها الراحل الكبير د.صالح العجيري والرواد من الفنانين والأدباء الأحياء منهم والاموات، بالإضافة إلى فيلم وثائقي بعنوان «السيرة والمسيرة» لشخصية اليوم العربي للشعر د.سعاد الصباح.



وفي ختام الحفل، كرم وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.عيسى الأنصاري، وكيل وزارة التربية ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتكريم المحتفى بهم في يوم الشعر العربي، حيث تم تكريم شخصية اليوم العربي للشعر الشاعرة د.سعاد الصباح، حيث أنابت عنها ابنتها الشيخة شيماء عبدالله المبارك، وتكريم ذكرى الشاعر الجزائري الراحل محمد الأخضر السائحي، وتسلم التكريم سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى الكويت عبدالمالك بوهدو.



ثم تم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2021.