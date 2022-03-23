أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف عمق العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.



جاء ذلك بحسب بيان صحافي لوزارة الداخلية خلال استقبال النائب الأول في مكتبه بالوزارة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر والوفد المرافق له.



وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما المتعلقة بالجانب الأمني وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.



من جهته، أكد القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها، معربا عن أمل بلاده في المزيد من التعاون والتنسيق مع الكويت.