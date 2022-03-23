د.فراج العجمي: الجمعية تدعم مؤسسات المجتمع المدني لدورها الفاعل في المجتمع

راندا رزق: إطلاق منصة إلكترونية لزيادة الوعي المتعلق بالمسؤولية المجتمعية

القاهرة ـ هناء السيد



قال مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الوزير المفوض د.فراج العجمي إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا فاعلا ومهما في تشكيل وتنمية المسؤولية المجتمعية من خلال طرح مواضيع ذات علاقة بالمسؤولية المجتمعية وإبراز دور المؤسسات التي تساهم في هذا المجال، إضافة الى دورها الكبير في نشر التجارب الناجحة في المجتمع.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى المرأة العربية في نسخته الرابعة تحت رعاية جامعة الدول العربية بحضور ووزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم ووزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد.



وثمن العجمي جهود الأمينة العامة للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية د.راندا رزق ودورها المؤثر في دعم ومساندة المرأة العربية.



وأضاف العجمي انه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تعاون المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية مع الجامعة العربية في تنظيم منتدى المرأة العربية، تم خلاله تسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع العربي والمصري، بالإضافة إلى تكريم عدد من السيدات الرائدات على مستوى الدول العربية، هذا إلى جانب قيام المجلس بعدد من الأنشطة تشمل إصدار مجلة شهرية وتدريبات مهنية لبناء القدرات المجتمعية بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز السنوي لأفضل ممارسة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة، ومؤخرا، تعاونت الجامعة العربية مع المجلس في تنظيم مؤتمر «العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية».



وأشار إلى أن الجامعة العربية هي المظلة العربية التي تعطي الأولوية الكبرى للمواطن العربي عامة والمرأة العربية خاصة، لذلك قامت الأمانة العامة بتخصيص إدارة مستقلة بقطاع الشؤون الاجتماعية معنية بشؤون المرأة والأسرة والطفولة، الأمر الذي يوضح مدى اهتمام الجامعة العربية بالمرأة، وقد عمدت الإدارة إلى تحقيق التضامن العربي تجاه قضايا المرأة في المنطقة العربية وذلك من خلال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مؤكدا عزم الجامعة العربية على مواصلة الجهود والعمل الدؤوب مع مؤسسات المجتمع المدني العربية لترسيخ وتعميق أسس الشراكة، والسير بها قدما نحو بناء شراكة استراتيجية تحقق لبلداننا العربية تنمية مستدامة وتساهم في حفظ الأمن والسلم في الدول العربية.



من جانبها، أكدت رئيس قسم الطفولة المبكرة والمراهقة والتدخل المبكر في مركز «لايف» للصحة النفسية د.سعاد السويدان إن المبادرات المجتمعية تلعب دورا محوريا في خلق وتنمية ريادة الأعمال النسائية والكشف عن التحديات التي تواجهها ولتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا واجتماعيا من خلال تنميه قدراتها. وأكدت دور المرأة الكويتية الفعال في كافة المجالات وأدت دورها بجدارة بل وتحدت كافة العراقيل ووصلت إلى مناصب دولية وإقليمية ومثلت بلادها خير تمثيل، فهي سيدة أعمال ومبدعة بل ولديها القدرة على صنع التغيير وشاركت في تنمية مجتمعها من خلال دعم القيادة السياسية الرشيدة التي تؤمن بدور المرأة وحقها الكامل، لذا أسهمت المرأة في تنمية المجتمع والمرأة الكويتية خير نموذج للمرأة في بناء وطنها. وثمنت جهود الجامعة العربية لدعم المبادرات لتمكين المرأة العربية.



وشهدت فعاليات المنتدى تكريم عدد من السيدات الرائدات الحاصلات على جائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا العام وفق معايير موضوعية من مختلف الدول العربية، لدورهن في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وأصحاب مبادرات مهمة مؤثرة في مجال المسؤولية.



وقالت الأمينة العامة للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية د.راندا رزق إن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي إيمانا من المجلس العربي بالدور المؤثر للمرأة العربية في تنمية المجتمع العربي.



وأعلنت رزق عن إطلاق مجلة متخصصة في تغطية أنشطة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة باسم مجلة «يوتوبيا»، وهي منصة إلكترونية تعمل على زيادة الوعي المتعلق بالمسؤولية المجتمعية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما أطلقت اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على الدورة الحالية من ملتقى المرأة العربية في نسخته الرابعة.



وقامت رزق بتكريم «الأنباء» لدورها في دعم قضايا المرأة العربية بشفافية وحيادية، كما كرمت د.سعاد السويدان ومنحهما درع المؤتمر.