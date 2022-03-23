استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد بمكتبه سفير قطر الشقيقة لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود، حيث تم خلال اللقاء بحث أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الشقيقين، كما أشاد بعمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع الكويت بدولة قطر الشقيقة.



واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد سفير جمهورية إيطاليا الصديقة لدى البلاد كارلو بالدوتشي، تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.



كما استقبل الشيخ طلال الخالد القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقدم السفراء خلال هذه اللقاءات التهنئة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وذلك بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية، متمنين له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد، وقد عبر عن شكره وتقديره للسفراء على ما أبدوه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة.



حضر اللقاءات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.



كما استقبل الشيخ طلال الخالد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعددا من كبار القادة بوزارة الداخلية والحرس الوطني والذين قدموا له التهنئة بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته، وقد عبر عن شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة والدعوات الصادقة، مشيدا بالمستوى المتطور الذي يتمتع به منتسبو وزارة الداخلية والحرس الوطني، مؤكدا أهمية المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون والعمل الجماعي المشترك بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، لتحقيق الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية.



كما استقبل الشيخ طلال الخالد رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) د.أميرة الحسن يرافقها نائب رئيس البعثة قصي الدعيج، حيث تم خلال اللقاء استعراض الجهود والأعمال التي يقوم بها مكتب البرنامج، وبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.