

أعلنت بورصة الكويت أمس، عن المواعيد الرسمية للتداول بالسوق خلال شهر رمضان المقبل، حيث قالت إن مزاد الافتتاح خلال جلسات الشهر الكريم ستبدأ في تمام الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10:10 صباحا بتوقيت الكويت. وقالت البورصة في بيان على موقعها إن جلسة التداول ستبدأ الساعة 10:10 صباحا وتنتهي الساعة 1:05 بعد الظهر، في حين يمتد مزاد الإغلاق حتى السعة 1:15 بعد الظهر، وحددت البورصة التداول بسعر الإغلاق في الساعة 1:15 بعد الظهر ويستمر لمدة 5 دقائق، ليبدأ بعدها فترة الشراء الإجبار في تمام الساعة 1:25 حتى 1:30 بعد الظهر.