

أعلنت استشاري الأمراض الباطنية وطب الحوامل في مستشفى الجهراء د.بشاير الفضلي تدشين عيادة للحوامل اللواتي يعانين من الأمراض (الروماتيزمية) لمتابعتهن متابعة دقيقة اثناء الحمل للوصول الى ولادة آمنة.



وقالت الفضلي في تصريح صحافي ان العيادة الجديدة ستضم استشاريي الباطنية والروماتيزم والنساء والولادة لمعاينة المرأة الحامل في نفس الوقت لتقديم الاستشارات اللازمة لمرضى الروماتيزم واختيار الأدوية الآمنة أثناء الحمل وتعديلها.



وأفادت بأن تخصص طب الحوامل يعد من التخصصات والفروع الجديدة التابعة لتخصص الأمراض الباطنية، مشيرة الى وجود خطة للتنسيق مستقبلا مع قسم النساء والولادة لتجهيز عيادات للحوامل اللواتي يعانين من أمراض الدم والغدد وغيرها من الأمراض الأخرى عالية الخطورة.