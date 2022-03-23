القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن غدا الموافق 24 الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات شباب مصر الدارسين في أوكرانيا للتحويل للجامعات المصرية.



وذكرت الوزارة - في بيان، أن الوزيرة نبيلة مكرم تسلمت تقريرا محدثا، من مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات السفير عمرو عباس، حول أعداد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الذين تقدموا بأوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم.



وقالت الوزيرة نبيلة مكرم، إن الوزارة عملت خلال هذه الفترة على التنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي، واستقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تسلم وفحص الأوراق بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.



وأكدت أهمية الالتزام بكل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كل الأوراق الثبوتية وهي: «جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية».



وشددت الوزيرة على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين يجرى بمقر وزارة الهجرة في المهندسين لمن قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقا من جانب وزارتي الهجرة والتعليم العالي، وأن الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).



من جانبه، أشار مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات السفير عمرو عباس إلى أن التقرير تضمن إجمالي من تقدموا من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم في مصر، ووصل عددهم إلى 878 طالبا حتى مساء أمس، وجميع المتقدمين من طلبة الطب البشري والصيدلة والأسنان والهندسة، موضحة أن الطلبة المكتملة أوراقهم، سيخوضون امتحان المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما سيحدد قدراتهم، ومن ثم التخصصات التي سيستكملون دراستهم فيها، وسيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات تباعا.



وقال عباس إن الطلبة غير المكتملة أوراقهم 71 طالبا، من بينهم 6 طلاب سيتوجهون مباشرة إلى أكاديمية النقل البحري في الإسكندرية، وباقي الطلبة من تخصصات إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية سيتقدمون مباشرة إلى الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم.