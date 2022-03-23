القاهرة - هالة عمران



وجه رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لفترة أطول، دعما للشرائح المختلفة وحصولهم على كل متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.



ولفت مدبولي - خلال رئاسته امس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة - إلى أنه يجري العمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، من أجل أن تكون الأولوية لتوفير برامج للحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.



واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري، مشيرا إلى الإجراءات المختلفة التي تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالميا، تخفيفا من وطأتها على المواطنين، موضحا أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من هذه السلع.



وقال مدبولي: إنه في ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما، للتخفيف من حدتها، مؤكدا أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.



ولفت رئيس الوزراء إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، والذي عقد أمس، مجددا التأكيد أن أولوياتنا الأولى حاليا هي متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.