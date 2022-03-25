بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الإسلامية كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.