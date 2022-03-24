بشرى شعبان

حذر مدير ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية عبدالعزيز العجمي بتصريح صحافي المواطنين والمقيمين من استغلال بعض اصحاب المطاعم والمحال والشركات التجارية لموسم رمضان المبارك

بالترويج لمشاريع خيرية وهمية بالدعوة للمساهمة بمشروع افطار صائم او توزيع القرآن الكريم وغيرها من المشاريع ، بهدف الربح المادي أو الدعاية التجارية

وأضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية لا تعطي للشركات والمطاعم والمحال التجارية أي ترخيص يسمح لها بممارسة مثل هذه الأعمال ،مؤكدا أن مثل هذه المشاريع تتم عن طريق قنوات قانونية تختص بها الجمعيات والمبرات الخيرية فقط وفق القوانين المنظمة لها وتشرف عليها الوزارة التي ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يخالف النظم واللوائح من خلال الإدارة وفرقها التي تراقب مثل هذه الاعمال في جميع المحافظات.