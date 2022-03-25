أشاد وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي بفاعلية مشاركة الوفد البرلماني الكويتي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال 144 الذي عقد في (بالي) الإندونيسية خلال الفترة من 19 إلى 24 مارس الجاري.

وقال الوسمي في تصريح صحافي «انتهت أعمال الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة برلمانية كويتية فاعلة خاصة باللجان الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة وشؤون الأمم المتحدة، والديموقراطية وحقوق الانسان، والسلم والأمن الدوليين».

وأكد الوسمي ان مشاركة الوفد البرلماني في هذا المؤتمر تأتي تعزيزا للدور الديبلوماسي الرسمي لدولة الكويت، واستكمالا لجهود تنسيق وتوحيد المواقف بين الدول العربية والاسلامية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الوسمي «عقدت عدة اجتماعات على هامش أعمال المؤتمر مع العديد من البرلمانيين بهدف التنسيق للاجتماعات القادمة والعمل وفق خطة منهجية واضحة تحقق الأهداف المنشودة وتصب في صالح الجميع».

وأشار الوسمي الى مشاركته ممثلا عن المجموعة العربية في لجنة صياغة البند الطارئ للاتحاد والمتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، مبينا ان لجنة الصياغة تضمنت مشاركة سبع دول الى جانب دولة الكويت.

وحول مشاركته في اجتماع مكتب لجنة شؤون الأمم المتحدة، قال الوسمي انه تم التطرق الى الاجتماعات المشتركة التي ستعقدها اللجنة مع أجهزة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لافتا الى أن الاجتماعات ستتناول عدة قضايا أممية منها التغير المناخي والتنمية المستدامة والأمن السيبراني، وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة لوضع افضل التصورات الممكنة بهذا الشأن.

وبين الوسمي ان لجنة شؤون الأمم المتحدة ناقشت خلال اجتماعاتها عمل الفرق الميدانية التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة بمختلف دول العالم، اضافة الى عنوان المنتدى البرلماني المصاحب لمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.