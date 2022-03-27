محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية خالد الدخيل في تصريح لـ«الأنباء» أن تكريم رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو، ورئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود الحرفان، بعد انتهاء أعمالهما ما هو إلا جزء بسيط من رد الجميل لجهودهما الكبيرة وإنجازاتهما التعاونية.



وبين خلال حفل التكريم بحضور أعضاء مجلس الإدارة أن لجنة تطوير العمل التعاوني حققت خلال عام ونصف العام الكثير من الإنجازات وتصدت لارتفاع الأسعار، وقامت بتعديل القانون 16 وساهمت بعودة رحلات العمرة والشاليهات مع رفع نسبة مكافأة الأعضاء من 6 آلاف إلى 9 آلاف.



وأضاف أن رئيس الاتحاد د.سعد الشبو كان خير ممثل للاتحاد ومجالس الإدارات ومتابعا لتطلعات التعاونيين واحتياجاتهم، مثمنا تعاون الوزير السابق د.مشعان العتيبي وحرصه على احتضان أعمال اللجنة برئاسة سعود الحرفان والأعضاء الـ14.



بدوره، قال د.سعد الشبو لـ«الأنباء» إن جمعية الفنطاس التعاونية من الجمعيات الرائدة والسباقة لدعم الحركة التعاونية والاتحاد، مشيرا إلى حرصها على تطبيق قرارات الاتحاد والشؤون ودعم أنشطة المنطقة والاتحاد ماديا ومعنويا.



من جهته، شكر رئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود الحرفان لـ«الأنباء» جمعية الفنطاس التعاونية على هذا التكريم، مشيرا إلى أن اللجنة تم تشكيلها منذ عام ونصف العام ولقيت تعاونا غير مسبوق من الاتحاد والرئيس د.سعد الشبو والرئيس الأسبق، إضافة إلى دعم كبير من الوزير ووكيل قطاع التعاون.