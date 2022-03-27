محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية يوسف العيدان، عن أنه سيتم إطلاق البرنامج التدريبي للمواطنين على الخدمات الإلكترونية اليوم الأحد تحت رعاية رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية واتحاد الجمعيات التعاونية.



وبين العيدان أن الهدف من البرنامج تدريب المساهمين على استخدام الخدمات الإلكترونية لتسهيل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ودعما للتحول الإلكتروني في الكويت.



وأشار العيدان إلى أن جمعية كيفان التعاونية رائدة فيما تقدمه لمساهميها وروادها منذ التأسيس كأول جمعية تعاونية في الكويت عام 1962، وتستمر في التألق من خلال انطلاق أول مشروع من نوعه لخدمة المواطنين من مساهمي الجمعية.