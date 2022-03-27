محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية سلطان العتيبي بدء تسيير رحلات العمرة للمساهمين، وذلك كأول جمعية تعاونية تقوم بذلك إثر انقطاع استمر عدة سنوات، وتماشيا مع صدور قرارات السماح بعودة النشاط، داعيا شركات السياحة والسفر المتخصصة في هذا المجال والتي لديها ترخيص من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والراغبة في المشاركة إلى مراجعة إدارة الجمعية خلال أوقات الدوام الرسمي لتسلم كراسة الشروط.



وذكر العتيبي أن المراجعة تكون للشركات من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا، وخلال شهر رمضان المبارك من 10 صباحا وحتى 2 ظهرا من الأحد إلى الخميس، حيث يستمر استقبال المراجعين حتى يوم الأحد 10 أبريل، لتسلم الكراسة والذي سيكون مقابل 100 دينار فقط، على أن تقدم العطاءات في ظرف أبيض سادة مغلف بالشمع الأحمر لا يحمل أي إشارة أو علامة متوافقة مع اشتراطات لجنة المناقصات المركزية.



وأوضح العتيبي أن مجلس الإدارة حريص على تسيير رحلة العمرة ضمن الضوابط والشروط القانونية المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، واعدا المساهمين بالمزيد من الأنشطة وتقديم خدمات نوعية خلال الفترة المقبلة.