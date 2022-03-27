ثامر السليم



افتتحت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا «KCST» يوم 21 الجاري أول نظام تدريب على محاكاة الجيل الخامس المبني على تكنولوجيا Huawei 5GStar في الكويت كجزء من أكاديمية Huawei ICT التي تم إطلاقها حديثا في KCST.



ويعمل هذا التعاون على تعزيز تنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد وتسهيل نماذج الأعمال الرقمية الجديدة، ودعم التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 يسمح المختبر المتقدم لخريجي الكلية بالحصول على المهارات الضرورية لسوق العمل التكنولوجي والوصول إلى أدوات محاكاة الصناعة، كما سيستفيد المشاركون من الروابط مع الصناعة وتبادل المعرفة في سيناريوهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم الحقيقي.



من ناحية أخرى، تقدم منصة 5G Star برنامج تدريب محاكاة متوافقا مع معايير الصناعة يعتمد على محطات Huawei 5G الرئيسية، وسيتعلم الطلاب في بيئة مميزة، باستخدام الواقع الافتراضي «VR» لتسهيل التعلم التكنولوجي المعقد في بيئة الفصل الدراسي. وأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبارة عن برنامج شراكة عالمي بين الجامعات والمؤسسات بقيادة هواوي لتمكين طلاب الكليات والجامعات في جميع أنحاء العالم من الحصول على المهارات الضرورية للوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الحصول الشهادات المهنية، وتوفر أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصـــالات الموارد والمهارات للمواهب المحلية للمساهمة في تقدم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجتمع الرقمي الأوسع.



وأقيم حفل الإطلاق في حرم كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في مقر الكلية بمنطقة الدوحة في الكويت بحضور رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أ.د.خالد البقاعين ونائب رئيس شركة هواوي للشرق الأوسط د.شونلي وانج، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي الكويت ريكو لين، والعديد من المسؤولين من الشركة وحضر من الكلية عميد كلية الهندسة أ.د.علي شمخة، ورئيس قسم الاتصالات والالكترونيات د.أبو الفضل نيا ومسؤولون كبار آخرون من شركات الاتصالات زين واوريدو.



وصرح د.خالد البقاعين: «كجزء اساسي من رؤية الكلية فإننا نسعى جاهدين لإنتاج خريجين مؤهلين بقدرات شاملين، مسلحين بالقدرات النظرية والعملية على حد سواء لتحقيق الازدهار في سوق عمل ديناميكي، لذلك أعطت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا الأولوية لتعميق الروابط مع الصناعة وبالأخص الشراكة مع شركة هواوي الرائدة في مجال الاتصالات لكي يكتسب الطلاب خبرة في التقنيات الأكثر ابتكارا في تكنولوجيا الجيل الخامس، استعدادا لاستيعابهم في الاقتصاد الرقمي.»



بدوره، أشار شونلي وانج إلى أن «هواوي ملتزمة بالشراكات التي ترعى قوة عاملة من ذوي المهارات العالية والخبرة، والتي يمكن أن تساعد الكويت على تحقيق أهداف رؤيتها 2035 من خلال الاستفادة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يمكننا رعاية القادة الرقميين المستقبليين لـ «الكويت الجديدة»، وسنواصل المشاركة مع KCST في Huawei ICT Academy لضمان خط غني بالمواهب الرقمية للكويت والشرق الأوسط الأوسع».



من جهته د.أبو الفضل نيا المشرف على المشروع: «نحن متحمسون لاستضافة أول مختبر 5G وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت حيث تتميز كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في المنطقة بتخريج مهندسين قادرين وموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علما بأن هذه الشراكة مع هواوي تجعلنا في وضع أقوى لإنتاج الجيل القادم من المواهب الرقمية لدفع الاقتصاد الرقمي في الكويت».



وسيتم تقديم الدورات التدريبية للأكاديمية من خلال فصول رئيسية وندوات ورحلات صناعية ومسابقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيحصل الطلاب على خصومات خاصة لامتحانات شهادة Huawei ويتم إصدار الشهادات عند التخرج وسيعمل التدريب والشهادة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوافقة مع معايير الصناعة في نهاية المطاف على تعزيز الفرص الوظيفية للطلاب، بينما تعهدت هواوي بدعم الخريجين في التوظيف.



وقد تم توظيف اثنين من خريجي الكلية في قسم البرمجة السحابية كأول مهندسين كويتيين في هذا المجال الهام، وتعتبر شراكة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أحدث مبادرة من هواوي لتطوير النظام البيئي للمواهب في الكويت، حيث ساعدت برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الرائدة من هواوي، مثل مسابقة بذور المستقبل وتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، في تعريف الشباب الكويتيين بأحدث التقنيات مثل شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في السنوات الأخيرة.