أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة الفيصل بالمملكة العربية السعودية.



وجاء في القرار:



مادة أولى: تضاف جامعة الفيصل الى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم 2014/7 الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م، والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في المملكة العربية السعودية ببرنامج البكالوريوس في الطب والجراحة.



مادة ثانية: يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.



مادة خامسة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



مادة سادسة: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

.. وإضافة جامعتين للمؤسسات المسموح بها في بريطانيا

كما أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بشأن إضافة جامعة University of Central lancashire وجامعة University of Buckingham ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب والجراحة (Medicine) للقائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة، وجاء في القرار:



مادة أولى



إضافة جامعة University of Central lancashire وجامعة University of Buckingham ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب والجراحة (Medicine) الى القرار الوزاري رقم 2020/40 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.



مادة ثانية



يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وان تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



مادة ثالثة



يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة



يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.



مادة خامسة



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



مادة سادسة



على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.