ضمن الموسم الثقافي لقسم التمويل والمنشآت المالية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت وبالتعاون مع نادي التمويل بالكلية، تشرفت اللجنة الثقافية في قسم التمويل باستضافة محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، وذلك بحضور قياديي الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، حيث شهد اللقاء عددا غفيرا من الحضور، والذي تشهده الكلية لأول مرة بعد عودة الفعاليات الطلابية بسبب توقفها جراء الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.



واستعرض المحافظ خلال اللقاء عدة محاور من أهمها دور بنك الكويت المركزي، موضحا مسؤوليات البنك وواجباته عبر استعراض تاريخي منذ تأسيس البنك إلى وقتنا الحاضر. ولفت د.الهاشل الى الدور المحوري لبنك الكويت المركزي في الرقابة والاستشارات الاقتصادية في إطار مستقل ومهني، وجهودهم للارتقاء بالكوادر وتطويرها، واستقطاب الكفاءات، وحرصهم على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، خصوصا في مجالات الحوكمة والرقابة والتكنولوجيا المالية، ما نتج عنه استقرار البنوك الكويتية ونتائجها القياسية والتاريخية، والتي تعتبر شهادة من الأسواق على نجاح أسس الاستقرار المالي ومتانة نظامنا المصرفي التي أرساها البنك المركزي.



من جانبه، أكد الأستاذ المشارك في قسم التمويل والمنشآت المالية بكلية العلوم الإدارية د.سعود الثاقب، أن هذا اللقاء يأتي لتسليط الضوء على أهم المواضيع الاقتصادية التي تهم طلبة الكلية بشكل عام، ومحاولة من القسم لربط المحتوى الأكاديمي بالواقع العملي، وإبراز أمثلة ناجحة محلية لدعم وتحفيز الطلاب، وإظهار شخصيات يقتدون بها وتشجعهم على الإبداع والاجتهاد.



وأشار د.الثاقب إلى أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو زيادة وعي الطلبة في القطاع المصرفي خصوصا على المستوى المحلي، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به جامعة الكويت لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال، آملين أن يكون منهم من يسهم في التطوير والارتقاء بهذا القطاع.



وتقدم د.الثاقب بالشكر للطلاب على تفاعلهم وحضورهم واهتمامهم بمحتوى الندوة، وكذلك الشكر موصول للقائمين على بنك الكويت المركزي وبالأخص محافظ بنك الكويت المركزي د.الهاشل وفريق العلاقات العامة لتلبيتهم الدعوة والمساهمة في إنجاح اللقاء.