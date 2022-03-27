ترأس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعا للبحث في الميزانية العسكرية امس في أول ظهور علني له منذ أسبوعين، وفق مشاهد بثت بعد غياب أدى إلى تكهنات بشأنه سعى الكرملين جاهدا إلى دحضها.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيل فيديو يظهر فيه شويغو مترئسا اجتماعا مخصصا للبحث في الميزانية الدفاعية لروسيا.



والمشاهد غير مرفقة بأي تأريخ، إلا أن الوزارة أشارت إلى اجتماع أجراه شويغو مع وزير المالية، أفادت وكالات روسية بأنه عقد في 25 مارس الجاري.



وفي الفيديو يؤكد شويغو أن طلبيات الأسلحة والتموين تجري وفق ما هو مقرر «على الرغم من الصعوبات التي نواجهها حاليا» جراء العقوبات الدولية المفروضة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأشار الكرملين، الخميس الماضي، إلى محادثات جرت بين وزير الدفاع الروسي والرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة صدور تقرير «حول سير العملية العسكرية الخاصة» خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، داحضا التساؤلات التي أثارها غياب الوزير المطول عن الساحة في خضم غزو بلاده لجارتها اوكرانيا.



وكان الكرملين قد نفى أيضا صحة تكهنات حول الوضع الصحي لشويغو.



وقال المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف إن «وزير الدفاع لديه حاليا انشغالات كثيرة»، مضيفا «لا وقت حاليا للأنشطة الإعلامية».



يذكر ان إطلالات شويغو الإعلامية كثيرة عادة، وهو غالبا ما يظهر رفقة بوتين في سيبيريا.