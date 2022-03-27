توقع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي «خلال أيام».



وقال بوريل للصحافيين على هامش مؤتمر «منتدى الدوحة» المنعقد في العاصمة القطرية «نحن قريبون جدا (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة»، مضيفا «لا أستطيع القول متى وكيف، لكنها مسألة أيام».



من جهته، كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان امس، عن أن اسقاط الولايات المتحدة التصنيف «الإرهابي» عن الحرس الثوري هو من ضمن المسائل القليلة العالقة في المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.



وشدد على أن إيران تريد إسقاط التصنيف رغم أن قادة الحرس طلبوا ألا تكون المسألة «عقبة» أمام الاتفاق بحال كان يضمن مصالح طهران.



وقال أمير عبداللهيان إن «موضوع حرس الثورة هو بالطبع جزء من مفاوضاتنا». وأضاف في حوار مع التلفزيون الرسمي الإيراني «في الوقت الراهن المشكلة تكمن في بعض القضايا المهمة العالقة بيننا وبين الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن التنصيف هو «من المواضيع التي لاتزال على جدول الأعمال».



وأكد أن عددا من مسؤولي الحرس طلبوا من الخارجية «القيام بما هو ضروري توافقا مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي حال وصلنا الى نقطة تتم فيها إثارة مسألة حرس الثورة يجب ألا تكون مسألة حرس الثورة عقبة أمامكم».



وتابع «إضافة الى النقاط الأخرى التي لاتزال عالقة، لن نجيز لأنفسنا بأن نبلغ الولايات المتحدة أننا مستعدون للتخلي عن موضوع حرس الثورة رغم الاذن الممنوح لنا من المسؤولين الكبار» فيه.