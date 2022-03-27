فشل البرلمان العراقي في تأمين النصاب المطلوب المكون من 220 نائبا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واس) عن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قوله إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستنعقد يوم الأربعاء المقبل.



وهذه هي المحاولة الثانية لانعقاد جلسة البرلمان العراقي لانتخاب الرئيس، وتأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.



وكانت هيئة رئاسة البرلمان العراقي وجهت بعقد جلسة الانتخاب بعد أن عقدت اجتماعا قبل ذلك. كما انعقد اجتماع ثلاثي بين التيار الصدري وكتلة «الجيل الجديد» وكتلة «امتداد»، النيابية قبل بدء الجلسة.