وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الى قطر على رأس وفد لبناني تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في«منتدى الدوحة».



ويضم الوفد اللبناني الى المنتدى كلا من: وزير الصحة فراس ابيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وسفيرة لبنان في قطر فرح بري، والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.



وعقد ميقاتي فور وصوله الى مقر إقامته في الدوحة، اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات اللبنانية- الخليجية.



كذلك استقبل رئيس الوزراء اللبناني، وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر.



وعقب ذلك، صرح الشيخ د.أحمد الناصر قائلا: «سعدت وتشرفت للغاية باللقاء مجددا مع دولة الرئيس ميقاتي، وكان اللقاء صريحا ومفعما بالاخوة والمحبة والمودة للبنان والشعب اللبناني الشقيق».



وأضاف الناصر: «نقلت الى دولة الرئيس ميقاتي أولا تحيات سيدي صاحب السمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما للبنان الشقيق وشعبه بالمزيد من الأمن والاستقرار والأمان والازدهار. وكذلك نقلت لدولة رئيس الوزراء اللبناني تحيات وترحيب الكويت بالبيان الذي أدلى به اثر الاتصال الذي جرى بيننا، وكذلك بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي رحب بالمبادرة الكويتية والأفكار التي نقلناها نيابة عن الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية، في إطار بناء الثقة مع لبنان مجددا. وكذلك نقلت الثناء والاشادة بالالتزام الذي أدلاه دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالنسبة الى التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية، وكذلك الى التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية والتجاوب معها».



وتابع: «كذلك هناك مسألتان أساسيتان تتعلقان بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي أو ان يخرج من لبنان أي أمر يمكن ان يعرض أمن المنطقة أو يقوض من أمنها واستقرارها، ومسؤولية الدولة والحكومة اللبنانية في هذا المجال. وكان هذا الأمر محل تقدير كبير لدى الكويت وكذلك دول مجلس التعاون وبالأخص المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكلها أمور، ان شاء الله، ستفضي مجددا لعلاقة مستدامة مع لبنان وشعب لبنان الشقيق أساسها الاحترام المتبادل في كافة الأمور المتعلقة بالاخوة والتعاون بين لبنان ومحيطه العربي والإقليمي وبما يصب في خير لبنان والمنطقة ومصلحتهم وازدهارهم».



هذا، ومن المقرر أن يفتتح أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني النسخة العشرين من «منتدى الدوحة» السبت 26 مارس تحت عنوان «‏التحول إلى عصر جديد».