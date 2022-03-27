بيروت ـ عامر زين الدين



أكد عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبوفاعور «أن الغاز المصري والكهرباء الأردنية ممنوعان، لأن تيار العتمة يريد فرض معمل لا لزوم له في سلعاتا، ولا يريد تشكيل هيئة ناظمة ترفع سطوته عن ملف الكهرباء وفظائعها، ومجلس الوزراء قبل بتسوية لفظية لا تحل المشكلة»، مشيرا في بيان إلى أن «التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية معلق على حبل رفع العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر في التفاوض الحقيقي غير المعلن الذي يجري تحت جنح الظلام».



وأضاف «القضاء مسخر خدمة للعهد وحلفائه في لعبة انتخابية، ومحاولة إمساك رجال العهد القادم بكل مفاصل الدولة من القضاء إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التي يخطط للإطاحة بمسؤوليها والإتيان بمؤيدين مطواعين إليها».



وتابع أبوفاعور «إنه الانقلاب بعينه ومحاولة لإعادة استنباط عهد ميشال عون والتمديد له عبر وارثه السياسي الذي تم تبنيه من قبل أهل الممانعة لرئاسة الجمهورية. لذا، واجب المواطنين في الانتخابات هو التصويت ضد الانقلاب ورجم عهد العتمة وحلفائه من أهل الممانعة في لبنان ومحيطه بأصواتهم الحرة».