بيروت ـ خلدون قواص



شجب مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان العدوان على المملكة العربية السعودية واستهداف المنشآت النفطية في شمال مدينة جدة. وقال: الاعتداء على السعودية من قبل الحوثيين هو إجرام موصوف ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، فأمن المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار المنطقة العربية ومن أمن جميع العرب والمسلمين في العالم، داعيا إلى التضامن والوقوف إلى جانب بلاد الحرمين الشريفين لصد الإرهاب الذي تتعرض له دول الخليج العربي.



من جانبه، غرد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام المولوي على تويتر «إن استهداف أمن المملكة العربية السعودية هو استهداف إرهابي واضح ومباشر للشرعية العربية. نقف كما دائما إلى جانب المملكة في التصدي للتحديات التي تواجه أمننا العربي المشترك وفي وجه أي اعتداء يطال سيادة المملكة وأمنها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية».



في السياق، دان تيار المستقبل، في بيان، «تمادي جماعة الحوثي الإيرانية الإرهابية، في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية واستهداف المنشآت النفطية والحيوية والمناطق المدنية، وآخرها في شمال مدينة جدة».



واعتبر أن «هذا التمادي الإيراني في تنفيذ الأعمال الإجرامية يتجاوز استهداف المملكة العربية السعودية إلى تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، والاعتداء الجبان على كل العرب، الذين ضاقوا ذرعا من أذرعة إيران التخريبية، ويقفون مع مملكة الحزم صفا واحدا في مواجهتها والتصدي لها، مهما بلغت التحديات والتضحيات».



وشدد على أن «تيار المستقبل المتضامن مع المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها الطيب، يؤكد أنه سيكون معها حيث تكون، مملكة عربية أصلب من أي اعتداء، عصية على كل الأطماع الفارسية، وشوكة في عين المشروع الإيراني في المنطقة، ومدافعة عن كرامة العرب أجمعين».