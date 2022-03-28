استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد خلال جولته لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين وسفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) السفير جاسم البديوي.



كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وسفيرنا لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الكويت.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبحث كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.