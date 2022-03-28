دشَّن صانع الألعاب الدنماركي كريستيان اريكسن عودته الى المنافسات الدولية، بعد قرابة تسعة أشهر من السكتة القلبية التي تعرض لها، بتسجيله هدفا بعد دقيقتين من دخوله في المباراة الودية التي خسرتها بلاده الدنمارك 4-2 ضد مضيفتها هولندا على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام السبت، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



وعانى اريكسن (30 عاما) من نوبة قلبية خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في كأس أوروبا أمام فنلندا في كوبنهاغن في يونيو الماضي، واحتاج الى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى.



وأثيرت شكوك حيال مشاركته ضد هولندا بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه كان جاهزا للدخول من مقاعد البدلاء مباشرة بعد الاستراحة وسط تصفيق حار من الجماهير الهولندية التي كررت ذلك أيضا بعد هدفه بعد دقيقتين فقط من نزوله الى أرض الملعب (47).



ومن المتوقع أن يحظى لاعب توتنهام الانجليزي السابق باستقبال الابطال في كوبنهاغن الثلاثاء عندما تستضيف بلاده المنتخب الصربي.



إلى ذلك، حققت إسبانيا فوزا صعبا على ألبانيا المتواضعة 2-1 في مباراة ودية هي الاولى لمنتخب «لا روخا» في إقليم كاتالونيا منذ 18 عاما.



وفي مباراة دولية ثالثة، قلبت جمهورية إيرلندا تخلفها مرتين أمام بلجيكا لتنتزع التعادل منها 2-2 في مباراة ودية أقيمت في دبلن السبت.



خاضت بلجيكا المباراة في غياب صانع ألعابها المتألق كيفن دي بروين، والمهاجم روميلو لوكاكو، والمصاب إدين هازار.



وسجل هاري كين هدفه الدولي رقم 49 ليمنح منتخب بلاده إنجلترا الفوز على سويسرا 2-1 في مباراة ودية أقيمت على ملعب «ويمبلي» في لندن ضمن اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم في قطر.



تقدم المنتخب السويسري بواسطة بريل إمبولو (22)، ورد المنتخب الانجليزي بهدفي لوك شو (45+1) وكين (78 من ركلة جزاء).



وبتسجيله الهدف الـ 49 على الصعيد الدولي في 68 مباراة فقط، تخطى كين الذي بدأ مسيرته الدولية قبل 7 سنوات، غاري لينيكر وتساوى مع بوبي تشارلتون، ولايزال يفصله لمعادلة رقم واين روني سوى 4 أهداف.