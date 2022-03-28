بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، السبت الدور الثالث من دورة ميامي للماسترز للتنس بفوزه على البريطاني أندي موراي الخامس والثمانين بنتيجة 6-4، 6-2.



ويطمح المصنف أول في الدورة لبلوغ نصف النهائي في ميامي من أجل استعادة صدارة تصنيف العالمي التي احتفظ بها لأسبوعين فقط، علما أن أفضل نتيجة له في فلوريدا تبقى بلوغه ربع النهائي العام الماضي.



ويلتقي مدفيديف، الباحث عن لقبه الاول هذا العام بعد خسارته نهائي أستراليا المفتوحة امام الاسباني رافايل نادال في مباراة ماراثونية، في الدور التالي مع التشيلي كريستيان غارين المصنف الثلاثين او الإسباني بيدرو مارتينيس الـ 47.



وجدد مدفيديف فوزه على موراي في ثاني لقاء فقط بينهما بعد أن تفوق عليه في دورة بريزبين الاسترالية في 2019.



وفي أبرز النتائج الأخرى، عبر الإسباني روبرتو باوتيستا أوغوت (17) على حساب الپولندي كميل مايشرزاك 6-3، 6-3، فيما خسر الروسي كارن خاتشانوف (25) أمام الاميركي تومي بول 6-4، 3-6، 7-6 (7/3).