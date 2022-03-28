قال النجم السويدي المخــضـــرم زلاتــــان إبراهيموفيتش البالغ 40 عاما إنه سيعتزل كرة القدم «عندما يأتي من هو أفضل مني» في الملاعب. نقل موقع الاتحاد الأوروبي (ويفا) عن مهاجم ميلان الإيطالي قوله: «سأستمر في اللعب طالما أنا قادر، في الواقع، سأبقى ألعب حتى يأتي من هو أفضل مني، لذا سأستمر لم يكتب المستقبل بعد».



ويبدو زلاتان راغبا في تمديد عقده مع النادي «اللومباردي» الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، وأضاف المهاجم العملاق «فلننتظر ماذا سيحصل، لا أريد الاعتزال ثم الندم على هذا القرار طوال حياتي، بعد اكتشافي أنه بمقدوري الاستمرار».



وبرغم تقدمه في السن، قدم إبراهيموفيتش مستويات لافتة منذ انضمامه إلى ميلان في 2020 من لوس أنجيليس غالاكسي الأميركي.



ويحاول أفضل هداف في تاريخ السويد قيادة البلد الاسكندنافي إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعد فوزه على تشيكيا بعد التمديد 1-0، ليلاقي پولندا الثلاثاء المقبل.



واعترف «إيبرا» قبل المباراة ضد تشيكيا أنه في حال تأهل السويد لمواجهة پولندا، فإنه لن يستطيع اللعب على مدى 90 دقيقة «لا أستطيع اللعب طوال المباراة لكن هذا الأمر نعرفه قبل تجمع المنتخب».