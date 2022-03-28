القاهرة - سامي عبدالفتاح



يؤدى منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي كيروش اليوم تدريبه الوحيد في العاصمة السنغالية داكار، على ملعب (ديامينياديو)، الذي يستضيف غدا المباراة الفاصلة الحاسمة بين منتخبي مصر والسنغال، في جولة الإياب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022)، بعد فوز الفراعنة على اسود التيرانجا في ستاد القاهرة 1-0، وكانت بعثة المنتخب المصري قد وصلت داكار مساء أمس، على متن طائرة خاصة، بعد أن أدى اللاعبون مرانا خفيفا قبل المغادرة.



وحرص وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي على لقاء اللاعبين في فندق الإقامة قبل المغادرة، مؤكدا انهم حققوا نصف الطريق بفوزهم في مباراة الذهاب، وان الشعب المصري على ثقة بقدرتهم على مواصلة المهمة والنجاح في اقتناص بطاقة المونديال من داكار.



إلى ذلك، ومع توقف مسابقة الدوري المصري، وارتباطات الأندية في بطولتي أفريقيا، استكمل اتحاد الكرة دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، والتي أسفر عن مفاجآت كبيرة، منها إقصاء فريق الاتحاد السكندري بخسارته أمام سيراميكا، وفريق فاركو بخسارته أمام كفر الشيخ، وغزل المحلة بالخسارة أمام ايسترن كومباني، وفيوتشر بخسارته أمام منتخب السويس، وتأهل الاسماعيلي بصعوبة وبضربات الترجيح، على حساب بتروجيت، والجونة على بنها، والمقاصة على بني عبيد، وسموحة على دمنهور، وتختتم اليوم جلوة الـ 32 بلقاء بيراميدز وفريق لافينا.