أحرز ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني للكيوكوشن كراتيه الفوز في بطولة (فايت نايت) التي أقيمت في مدينة «صيدا» بجنوبي لبنان الاحترافية بنسختها الرابعة.



وقال رئيس الوفد حسن الكندري إن «المنتخب شارك من بين ست دول بتسعة لاعبين خاضوا البطولة التي ضمت 24 مباراة واستطاع ثلاثة من لاعبيه تحقيق الفوز».



وأوضح أن الفائزين هم اللاعب عمر سعيد في وزن تحت 70 كيلو بعد فوزه بالضربة القاضية واللاعب حمزة البهبهاني في وزن تحت 85 كيلو بعد فوزه بالضربة القاضية واللاعب ضاري العنزي في الوزن المفتوح بفوزه بجولتين وتعادل جولة وقد حصل الأخير على حزام البطولة بعد مشاركته وفوزه المتكرر لثلاث سنوات.



وأشار الكندري الى قوة المنافسة في البطولة لكونها تضم محترفين الا ان «الاستعدادات والتدريبات المكثفة التي قام بها منتخبنا الوطني مكنته من تحقيق هذه النتيجة».



وأكد استكمال المنتخب الوطني استعداداته تحضيرا للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في اسبانيا في الخامس من شهر يونيو المقبل.



من جهته، قال منظم البطولة محمد الغربي إن البطولة جمعت الكويت والسنغال وإسبانيا والأردن وسورية وفلسطين الى جانب لبنان حيث تنافس 48 مشاركا في 24 مباراة.