الدوحة - فريد عبدالباقي



حققت قطر فوزاً معنوياً على بلغاريا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد المدينة التعليمية في إطار تحضيرات «العنابي» لنهائيات كأس العالم قطر 2022، إذ سجل هدفي قطر أكرم عفيف وبوعلام خوخي في الدقيقتين (27 من ركلة جزاء، و74)، فيما سجل هدف منتخب بلغاريا كيريل ديسبودوف في الدقيقة (60).



ومن المقرر أن يخوض «العنابي» ودية ثانية في الـ 8:30 مساء غد أمام سلوفينيا على ستاد المدينة التعليمية.



وعلى هامش المباراة الودية، حرص رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بالاجتماع مع نظيره رئيس الاتحاد البلغاري بوريسلاف ميكايلوف.



وتم خلال الاجتماع التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تفعيلها وسبل تطويرها في الفترة المقبلة بما يخدم منظومة كرة القدم ويعزز من أطر التعاون بين كل من الاتحادين القطري والبلغاري.