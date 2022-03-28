نفت روسيا مزاعم جنرال أميركي قال إن المكسيك وكر لجواسيس موسكو، واصفة هذه التصريحات بـ «غير المقبولة».



وقالت السفارة الروسية في المكسيك إنها «حللت بعناية شديدة خطاب الجنرال غلين فانهيرك»، مضيفة ان «رأيه حول وجود جواسيس عسكريين روس في مكسيكو لا أساس له».



واعتبرت السفارة في بيان نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه من «غير المقبول» أن تحاول الولايات المتحدة «التأثير على نشاط الحكومة المكسيكية وقراراتها السيادية».



وكان الجنرال الأميركي غلين فانهيرك، قائد المنطقة العسكرية التي تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجزر الباهاما، قال مؤخرا إن «الجزء الأكبر من أعضاء المخابرات العسكرية الروسية في العالم موجود في المكسيك حاليا. إنهم أفراد المخابرات الروسية».



وعلقت السفارة الروسية في المكسيك على ذلك بالقول: «مرة جديدة، يمكننا أن نلاحظ دعاية الولايات المتحدة التي من أهدافها الرئيسية عزل روسيا والدبلوماسيين الروس في العالم عبر معلومات خاطئة».



وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رد على تصريح الجنرال الاميركي بأن «المكسيك دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، ونحن لسنا مستعمرة لروسيا ولا الصين ولا الولايات المتحدة».