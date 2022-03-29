احتجت الحكومة اليابانية ضد روسيا عبر القنوات الديبلوماسية بشأن التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها موسكو على سلسلة من الجزر، بما في ذلك تلك المتنازع عليها مع اليابان.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحافي امس، في إشارة إلى 4 جزر استولت عليها القوات السوفييتية من اليابان في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، إن «التوسع العسكري الروسي في الأراضي الشمالية غير مقبول لأنه يتعارض مع موقف بلادنا بشأن تلك الجزر».



وأبلغت الحكومة اليابانية موسكو أنها تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية المتنامية للجيش الروسي في المناطق المحيطة باليابان وسط الأزمة الأوكرانية، بينما أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه التحركات.



وجاء الاحتجاج بعدما أعلن الجيش الروسي أنه أجرى تدريبات شارك فيها أكثر من 3 آلاف جندي، وهذا هو أول تدريب في الجزر المتنازع عليها قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية أقصى شمال اليابان منذ أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية قبل أيام تعليق المحادثات الإقليمية مع اليابان.



وانسحبت موسكو من المحادثات في ضوء عقوبات طوكيو ضد موسكو في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.