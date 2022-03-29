أدان الحزب الديموقراطي الكردستاني في شمال العراق بزعامة مسعود بارازاني بشدة التغريدة التي أساءت إلى المرجعيات الدينية العليا، مؤكدا ان ناشر التغريدة ليس له أي علاقة أو انتماء بالحزب لا من قريب ولا من بعيد وأن تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أي صلة بالحزب الذي يؤمن إيمانا حقيقيا بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية والمذهبية.



وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان انها قامت باعتقال ناشر التغريدة ويدعى نايف كردستاني، وقامت القوات الأمنية في الإقليم بتسليمه للجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.



وشددت الوزارة في بيان على أن حرية التعبير لا تعني التجرؤ على المساس بالرموز الدينية والوطنية وأن التطاول عليهم وبالأخص مقام المرجعية ليس مقبولا ولا يمكن السكوت عنه وأن هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه وموقف حكومة إقليم كردستان والشعب الكردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الاسلامي.



وأضرم عراقيون غاضبون النيران مساء امس الاول بمقر الحزب الديموقراطي الكردستاني على خلفية الإساءة للمرجع الأعلى في العراق علي السيستاني من قبل أحد قيادات الحزب.



وأحاط الناقمون بمقر الحزب وسط بغداد وأضرموا النيران فيه وهم يهتفون بشعارات تندد بهذا التصرف المشين.