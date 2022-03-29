رسالة سمو الأمير في مطلع هذا الشهر رسمت المنهج القويم في التعامل الرشيد مع الأحداث وأن توجيهات سموه تحقق تطلعات أهل الكويت وآمالهم

أعلن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي تجديد التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ومنحه الثقة.

وقال الشحومي في تصريح صحافي إن رسالة سمو الأمير، حفظه الله، في مطلع هذا الشهر رسمت المنهج القويم في التعامل الرشيد مع الأحداث، وأن توجيهات سموه تحقق تطلعات أهل الكويت وآمالهم.

وأضاف: أؤكد التزامي برسالة سموه فكرا وهديا وتوجيها، مشيرا الى أن المسؤولية الدستورية لسمو رئيس الوزراء تختص برسم السياسة العامة للحكومة.

وقال الشحومي إن تقرير الثقة به متصل بجميع أعضاء حكومته وبمصير سياسة الدولة الداخلية والخارجية، فالدستور أوجب التعاون بين السلطات، ووجه نحو التوفيق بين حق الاستجواب وغاية مصالح الشعب.