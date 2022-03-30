

محمد راتب



افتتح رئيس جمعية الجهراء التعاونية عيد قصر الظفيري تخفيضات رمضان 2022 في الأسواق المركزية، بحضور نائب الرئيس فهد غريب الحربي، وأمين الصندوق حبيب فلاح الماجدي والمدير العام محمد حزام العنزي، ونائب المدير العام للقطاع التجاري د.خالد خليف العنزي، ورئيس قسم المشتريات صالح السعيدي. وبهذه المناسبة، أكد الظفيري أن عدد السلع المشمولة بالتخفيضات أكثر من 500 صنف غذائي واستهلاكي بخصومات تصل إلى 70%، وأصناف 1+1، موضحا أنه تم اختيار السلع بعدة معايير أهمها الجودة والسعر واحتياجات الأهالي خلال رمضان، مؤكدا أن كافة السلع المشمولة في التخفيضات الرمضانية متوافرة طوال فترة العرض. وتابع: حرصنا على تحديد فترة زمنية كافية من 27 مارس ولغاية 4 أبريل وذلك ليستفيد رواد الجمعية من التخفيضات ومنعا للتزاحم وحفاظا على سلامة الجميع، كما تم إبلاغ مديري الأسواق بمراقبة أصحاب البقالات ومنعهم من سحب كميات كبيرة. وأشاد الظفيري بدور الإدارة التنفيذية المتمثلة في القطاع التجاري في تنظيم تخفيضات رمضان من خلال الحصول على أكبر نسبة تخفيضات من الشركات المشاركة، لافتا إلى أن مجلس الإدارة حريص على التنويع بالخدمات.