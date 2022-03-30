محمد راتب



صرح رئيس لجنة المشتريات والتسويق والمشروعات الصغيرة في جمعية مشرف التعاونية معاذ اليحيا بأن الجمعية أعدت برنامجا تسويقيا غير مسبوق من المنتجات والأصنـــاف المشاركـــة بالمهرجانات، بالإضافة إلى السلة الرمضانية التي تميزت ولأول مرة بتنوع كبير للأصناف، حيث تشتمل على 4 سلال في سلة واحدة وبسعر 82 دينارا، تقدم للمساهمين بسعر 5 دنانير فقط.



وأشار اليحيا إلى أنه تم انتقاء أصناف السلة الرمضانية لتناسب ما يرغب به المساهمون في الشهر الفضيل، إلى جانب تخصيص سوق غرب مشرف لعملية التوزيع التي بدأت 23 الجاري وتستمر حتى 29 منه، خلال أوقات الدوام من 9 صباحا حتى 9 مساء لتفادي عملية الزحام ولسهولة تسليم السلال للمساهمين.



وأضاف اليحيا: بعد انطلاق مهرجان الأواني المنزلية للوازم العائلة بسوق ضاحية مبارك العبدالله تم أمس افتتاح مهرجان رمضان في السوق المركزي في مشرف وسوق ضاحية مبارك العبدالله ق6.



وسيضم المهرجان تشكيلة واسعة من المنتجات الأكثر طلبا للمتسوقين من المساهمين وأبناء المنطقة.



وزاد اليحيا بأن المهرجان يشتمل على أكثر من 1200 صنف وبنسبة خصم عالية تصل إلى 50%، كما تم اختيار أجود الأصناف للشركات المشاركة في المهرجان الذي من المقرر أن يستمر إلى 10 أبريل المقبل.