محمد راتب



أطلقت جمعية كيفان التعاونية البرنامج التدريبي للمواطنين على الخدمات الإلكترونية كأول جمعية تعاونية ضمن هذا البرنامج، وذلك برعاية رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد، وناب عنه نائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي مشعل البعيجان، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية واتحاد الجمعيات التعاونية، وبحضور رائدة العمل المجتمعي نورية السداني وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية وجمع من أبناء كيفان.



وتهدف الدورة لتدريب المساهمين على استخدام الخدمات الالكترونية والتي قام بالإعداد والتحضير لها قسم العلاقات العامة في الجمعية برئاسة محمد سطام، لتسهيل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ودعما للتحول الالكتروني في الكويت.



وكان لجمعية كيفان السبق والريادة في إطلاق أول مشروع لخدمة المواطنين من مساهميها، تتبعها 11 جمعية حرص ممثلوها على التواجد، إلى جانب موافقة 26 جمعية على تنظيم دورات تدريبية لمساهميها، اعتمادا على استطلاعات تمت في الجمعيات التعاونية حول مدى احتياجها إلى دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الخدمات الالكترونية في إنجاز المعاملات الحكومية، وأعلنت الجمعية أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون وتزويدهم بنتائج الدراسات الاستطلاعية حول الدورات التدريبية المطلوبة عن طريق اتحاد الجمعيات التعاونية لتقديم خدمة مميزة للمساهمين.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية يوسف العيدان: لقد أصبحت التكنولوجيا في عالمنا اليوم جزءا أساسيا من حياتنا اليومية وتحتاج إلى طاقات بشرية تترجمها إلى أرض الواقع، وخاصة بعد الأزمة خلال العامين الماضيين والتي دفعت للاعتماد على التكنولوجيا في إتمام المعاملات عن طريق المواقع والبرامج.



وتقدم بالشكر لراعي الدورة رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد، ولنائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي مشعل البعيجان، ولوزارة الشؤون ورؤساء اتحاد الجمعيات التعاونية، وكل من ساهم في إنجاح الدورة.



بدوره، قال متابع المشروع مع التعاونيات منصور التنيب: لقد لمسنا رغبة كبيرة من الجمعيات التعاونية بالمشاركة في الدورات، وما تقوم به كيفان هو ثمرة وباكورة التعاون والجهد المبذول بين الجمعيات الأهلية والحكومية، متقدما بالشكر للشيخ أحمد مشعل الأحمد على الرعاية والدعم.