قتل 5 مدنيين وأصيب عدد من النساء والأطفال بجروح متفاوتة جراء اشتباكات دارت بين قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يسيطر عليها الكراد وتدعمها واشنطن، من جهة، ومسلحين مجهولين في القسم الخامس من مخيم الهول الذي تقيمه «قسد» بريف محافظة الحسكة الشرقي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر محلية قولها إن «قوات (قسد) قامت بإغلاق طريق الهول وكل بوابات المخيم وفرضت حالة حظر تجوال»، لافتة إلى «انقطاع الخبز والمياه عن المخيم». بدورها، ذكرت وسائل إعلام حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي، أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين ميليشيا الأمن الداخلي المسماة «آساييش» التابعة لقسد، وخلايا تابعة لتنظيم داعش.



جاء ذلك عقب عمليات دهم وتمشيط نفذها عناصر «آساييش» في القسم الرابع ضمن المخيم، حيث قتل عنصر من «آساييش» وجرح آخرون.