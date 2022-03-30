عبدالكريم أحمد



برأت محكمة الجنايات أستاذا في جامعة الكويت من التلاعب والتزوير بدرجات الاختبارات الخاصة بالطلبة وكشوفات الحضور والغياب.



وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي الاختبارات النهائية في إحدى الكليات للعام الجامعي 2017/2018 بأن غير بعض الدرجات المرصودة على أجوبة الطلبة بالاختبارات من قبل أساتذة المادة وأضاف درجات أخرى أعلى منها وأضافها لمجموع درجات الاختبارات المذكورة ونسبها زورا لأساتذة المواد فترتب على ذلك إدخال الدرجات المزورة في النظام الآلي للكلية وإثباتها فيه.



بدوره، أكد وكيل الدكتور الجامعي المحامي عبدالمحسن القطان للمحكمة انتفاء أركان جريمة التزوير وعدم ثبوتها، وعدم توافر دليل يقيني في الأوراق، مشيرا إلى أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن خط اليد الذي كتب اسم الطالبة ليس خط موكله.