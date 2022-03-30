محمد الجلاهمة



أمر وكيل نيابة العاصمة بتسجيل وفاة وافد آسيوي، باعتبارها انتحارا، وذلك بعدما استمع الى افادات شهود عيان اكدوا أن الوافد توقف عن سبق اصرار وتعمد في منتصف الحارة الأولى من الطريق لتصدمه مركبة مقابل منطقة الدعية. وبحسب مصدر امني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت عصر امس بلاغا بوجود حالة دهس ووفاة بين منطقتي الدعية وضاحية حصة المبارك، ولدى انتقال رجال الأمن، شوهدت عدة مركبات متوقفة، واكدوا انهم تابعوا الواقعة، حيث أكد أكثر من قائد مركبة تفادي الاصطدام به، لتأتي مركبة لم يستطع قائدها تفادي الاصطدام بالشخص ليصطدمه ويحوله إلى اشلاء.