نظم مركز علوم البيئة والثروة السمكية في المملكة المتحدة ورشة عمل بعنوان «الصحة الموحدة وظاهرة مقاومة المضادات الحيوية في الصحة البيئية والحيوانية» برعاية السفارة البريطانية في الكويت، وبحضور مجموعة من المختصين من السفارة ومعهد الأبحاث، ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة، والمركز العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت ممثلة بكلية الصحة العامة.



وقدم الأستاذ المشارك بقسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة د.محمد الخميس محاضرة بعنوان «الاستخدامات الحديثة لعلم الأوبئة والإحصاء في عصر الصحة الموحدة» ركز من خلالها على تطوير أنظمة حديثة للتقصي الوبائي، بالإضافة إلى مقاومة المضادات الحيوية، والتي تقوم على النماذج الحاسوبية البيولوجية، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بهدف توجيه الموارد ومساندة اتخاذ القرارات لمكافحة واحتواء الظواهر مع الأخذ بالاعتبار أساسيات ومفاهيم الصحة الموحدة.



وركزت الورشة التي أقيمت على مدار يوم كامل، على كيفية استخدام مفاهيم الصحة الموحدة في مكافحة واحتواء البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في العناصر الأساسية لمفهوم الصحة الموحدة وهي: البيئة والحيوان والإنسان، والتعرف على التحديات والحلول الجذرية لهذه الظاهرة في الكويت ودول الخليج.