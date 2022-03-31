تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة د.بيير مورو، أقامت الكلية حفل ارتداء المعطف الأبيض وأداء قسم الصيدلي، والذي يعتبر الأول لطلبة برنامج الدكتور في الصيدلة، وذلك بحضور د.مي الخلف من كلية طب الأسنان، ممثلا عن نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية والعمداء المساعدين في الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية وأسر الطلبة ورابطة طلبة كلية الصيدلة، وأقيمت الفعالية في المسرح الروماني بكلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وبهذه المناسبة، أشار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة د.بيير مورو إلى ما يرمز إليه المعطف الأبيض من مهنية وتقديم الرعاية الصحية لخدمة المجتمع، موضحا أن ارتداء المعطف الأبيض تصحبه مسؤوليات أهمها بناء الثقة ما بين مقدم الرعاية الصحية والمتلقي، حاثا الطلبة على أهمية الالتزام بقواعد السلوك والمهنية أثناء تقديم الخدمة الصحية ليكونوا جديرين بالثقة.



ولفت د.مورو الى أن دور الصيدلي لا يبدأ عند التخرج من الكلية بل يبدأ من الآن ولهذا يتم الاحتفال بفعالية ارتداء المعطف الأبيض في السنة الثانية من برنامج دكتور في الصيدلة وليس عند الانتهاء من الدراسة.



وأضاف د.مورو أن الأدوية أصبحت جزءا مهما من حياتنا ولكنها سلاح ذو حدين يمكنه أن يحسن الوضع أو يزيده سوءا، ولهذا السبب تزداد الحاجة عالميا إلى مهنيين ومتخصصين في مجال الصيدلة، مؤكدا على دور الصيدلي المهم في تكامل المجتمع وهو ما يدعم «رؤية الكويت 2035» في إعداد مقدمي رعاية صحية أكفاء على مستوى عال من المهنية.



من جانبها، أوضحت العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية د.دلال الطويل اليوم نحتفل في فعالية ارتداء المعطف الأبيض لطلبة برنامج دكتور في الصيدلة PharmD وهي الدفعة الأولى في هذا البرنامج العلمي مبينة أنه برنامج جامعي مهني يهيئ الطالب لمزاولة مهنة الصيدلة مصمم بطريقة تجمع ما بين اكتساب العلوم الصيدلانية والأساسيات بالإضافة إلى المهارات اللازمة لتقديم وإدارة الخدمات الصيدلانية المتطورة بمهنية عالية.



وذكرت د.الطويل أن طلبة دفعة 2020 تتكون من 62 طالبا وطالبة، موضحة أن ارتداء المعطف الأبيض وأداء قسم الصيدلي يمثل بداية مشوارهم المهني وبداية حمل المسؤولية في تقديم أعلى مستوى للرعاية الصحية.