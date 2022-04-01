

رأى الهلال والدولة لم تقر الصوم



ما الحكم إذا رأى شخص بعينه الهلال في أول الشهر وهو متأكد من رؤيته، لكن الدولة التي هو فيها لم تقرر الصوم، هل يلزمه الصوم أم ينتظر لحين إعلان الدولة عن بدء صيام رمضان؟



٭ ذهب بعض الفقهاء إلى أن من رأى الهلال فعليه الصوم، وذهب آخرون إلى عدم الصوم ولو رأى هلال شوال: فذهب الحنفية ومالك وأحمد إلى لزوم الصوم احتياطا للصيام، فالخطأ مرفوع عن الناس فيما هو محل اجتهاد، وذهب المالكية والشافعي إلى أن من رأى الهلال، ثم رد قوله لأي سبب فيلزمه الفطر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تفطروا حتى تروه».



نية الصيام



يقول بعضهم إنه لابد أن ينوي المسلم كل ليلة في رمضان، ونحن في الحقيقة ننسى أن ننوي كل ليلة، فما هو حكم هذا الصوم؟



٭ جمهور الفقهاء قالوا: بوجوب تبييت نية الصوم لكل يوم من أيام شهر رمضان، محتجين بأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، فتحتاج إلى نية مستقلة. وذهب الإمام مالك إلى أنه يكفي نية صوم الشهر من أول ليلة من رمضان، ولا يجب أن تذكر وتبيت النية في كل ليلة لكل يوم، ولكن تستحب، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما لكل امرئ ما نوى» فإذا نوى الصائم صيام الشهر فهو على نيته، ونحن نقول بما ذهب إليه المالكية، فهو أيسر لما قد يعتري المسلم من سهو وانشغال، ولكن إن أمكنه ولم ينس أن ينوي، فالأفضل أن ينوي لكل يوم، وإن نسي فله سعة على مذهب الإمام مالك، والصوم صحيح.



الصيام بدون صلاة



ما حكم من يصوم ولا يصلي وهل يقبل صومه؟



٭ من ترك الصلاة عصيانا لا جحودا ولكنه صام شهر رمضان فقد ترك الركن الأهم الذي إذا استقام، استقام عمله، والصوم في هذه الحال ربما يكون صوم عادة لا صوم عبادة. أما الصوم فإنه صحيح ولعله يكون عند الله مقبولا ولكن صاحبه على خطر أن يرد صومه في وجهه بتركه الصلاة عمدا.