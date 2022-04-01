مفرح الشمري



شاركت عازفة البيانو الكويتية الشابة لولوة الشملان مع أوركسترا قطر الفلهارمونية في حفلها الذي اقيم في الدوحة قبل ايام على خشبة مسرح عبدالعزيز ناصر في سوق واقف بقيادة المايسترو كمال الدين أورينباييف.

وعبرت العازفة الكويتية لولوة الشملان في تصريح صحافي عن سعادتها بالعزف والمشاركة مع اوركسترا قطر الفلهارمونية مشيدة بأداء الفرقة والاجواء الثقافية والفنية التي تسود في قطر.

تضمن الحفل الذي حضره نخبة من محبي الموسيقى منهم د.عامر جعفر، أداء لكونشرتو البيانو الأكثر شهرة للمؤلف الفرنسي كاميل سان-سانس خلال الجزء الأول.. وفي الجزء الثاني تم أداء السمفونية الربعة بسلم فا الصغير لتشايكوفسكي والتي تعتبر واحدة من أكثر السمفونيات أداء في نهاية القرن العشرين وأحد لآلئ الموسيقى الأوركسترالية الكلاسيكية الغربية.

يذكر العازفة الكويتية لولوة الشملان البالغة من العمر عشرين عاما، بدأت تعلم العزف على البيانو في سن الرابعة، وبدأت بالعزف في حفلات بشكل متكرر في سن الخامسة. قدمت عروضها الموسيقية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.

ومن الحفلات البارزة التي شاركت فيها، ظهورها مع الأوركسترا السمفونية الأوزبكية، حيث قامت بأداء كونشيرتو راحمانينوف الأول للبيانو في طشقند، أوزبكستان.