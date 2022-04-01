أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الجمعة أنه لا توجد شبهة جنائية وراء الحريق الذي التهم عددا من المحلات في سوق السلاح بأسواق المباركية.



وقالت القوة في بيان صحافي لإدارة العلاقات العامة حول أسباب الحريق إن الضباط المختصين في ادارة تحقيقات الحوادث باشروا أعمالهم يوم أمس الخميس منذ بداية اندلاع الحريق وقاموا بجمع المعلومات من شهود الواقعة وأخذ إفادتهم وتبين أن بداية اندلاع الحريق كانت من أحد محلات العطور في سوق السلاح.



وأضافت أنه بعد إخماد الحريق من المحل المذكور قام الضباط المختصون بمعاينة نقطة اندلاع الحريق مع أخذ إفادات الشهود من المحلات المجاورة وتبين وجود عمالة كانت تعمل على فك وتركيب قواعد حديدية في أعلى المدخل الرئيسي الخاص بالمحل بواسطة معدات قطع الحديد.



وبناء عليه أفادت بأن سبب اندلاع الحريق ناتج عن تطاير كتل حديدية ساخنة أثناء عملية قطع الحديد وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال مثل العطور والكحوليات مما أدى إلى اشتعال الحريق في ذات المحل وامتداده إلى المحلات المجاورة والمقابلة عن طريق الأخشاب الموجودة بأعلى المظلات خارج المحل وساعدت كميات العطور والكحوليات المخزنة بكميات كبيرة في تلك المحلات على انتشار الحريق.