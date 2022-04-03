اختتم معهد الكويت للأبحاث العلمية - دائرة تنمية القوى العاملة البرنامج التدريبي «المبادر المحترف في مجال استزراع الأسماك والروبيان» بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب بهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.



وقالت مديرة تنمية القوى العاملة بالمعهد منى الفيلكاوي في بيان صحافي اليوم، إن البرنامج يندرج ضمن مظلة المبادرة الحكومية «المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة» بهدف تطوير مهارات الشباب في القطاعات المختلفة وتمكينهم من العمل الحر في مجال قطاع الاستزراع السمكي والروبيان.



وأوضحت الفيلكاوي أن البرنامج تضمن عدة محاضرات قدمتها مجموعة من المختصين في قانون العمل ودراسة الجدوى الاقتصادية وإدارة المشاريع ومحاضرة من ممثل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الكويتي الصناعي إضافة إلى محاضرات قدمها باحثو المعهد في مجال الاستزراع السمكي والروبيان والتخطيط الهندسي.



وذكرت أن البرنامج اشتمل أيضا على رحلات ميدانية لمزارع الاستزراع السمكي في محطة الأبحاث والابتكار التابعة للمعهد بمنطقة كبد، إضافة إلى ورش عمل في مقر المعهد بمنطقة السالمية، مشيرة إلى سعي معهد الأبحاث لتحويل نتائج تلك الأبحاث والدراسات المختصة في مجال أبحاث الزراعة المائية إلى مشاريع اقتصادية فعالة تسهم في دعم الأمن الغذائي بالكويت.