آلاء خليفة



استضاف مكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي (AACD) بالجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) أكبر لقاء للخريجين بالحرم الجامعي بالسالمية، حيث شهد الاحتفال حضور أكثر من 700 خريج من دفعات 2006 إلى 2021. وهدف الاحتفال السنوي الى إعادة التواصل مع مجتمع الجامعة وخلق حلقة وصل بين ماضي الجامعة الأمريكية في الكويت وحاضرها في احتفال مفعم بالفعاليات الترفيهية وأجواء التواصل الاجتماعي.



حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس والموظفون ورئيس الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد. وألقت مديرة مكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي (AACD) عبير التنير، كلمة ترحيبية قالت فيها: «دعونا نخطو في طريق الذكريات، عندما انضممتم إلى الجامعة الأمريكية في الكويت وأنشأتم علاقات رائعة وذكريات لا تنسى، كان هذا هو المكان الذي ساعدكم في تشكيل شخصيتكم وحياتكم المهنية. يمكنكم حمل هذه الذكريات وصنع ذكريات جديدة الليلة».



وتضمنت الأمسية فقرات ترفيهية كالموسيقى الحية من أداء ريتا مالك وماريو حلمي إلى جانب عدد من الأنشطة التي تخللها سحب على مجموعة كبيرة من الهدايا، وقد أشاد الخريجون بأجواء الحفل النابضة بالحياة حيث علق نواف ناجية (دفعة 2007) قائلا: «شكرا على هذه الأمسية الرائعة، يا له من إقبال كبير وإعداد وإدارة رائعين، لقد سعدت جدا بالعودة بعد عدة سنوات، وآمل أن أحضر المزيد من فعاليات الخريجين». وتم تنظيم اللقاء من قبل شركات يديرها خريجو الجامعة في أكبر مثال على نجاحهم المهني بعد التخرج ـ فقامت شركة EMiNDS بتنظيم وإدارة الحفل تحت إشراف الخريجين إسلام موسى (دفعة 2015) وعلياء جمال (دفعة 2017)، كما قدم الخريج أمين الأحمد (دفعة 2007) مشروبات اللقاء من خلال شركته عصير فرولاتو، وقدمت شركة كريم أبو غريب (دفعة 2010) الهدايا للحضور.



ينظم مكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي (AACD) لقاء الخريجين سنويا وتتم الاستعانة باستمرار بشركات الخريجين لتنظيم هذه الفعالية كشهادة على دعم الجامعة الأمريكية في الكويت المستمر لخريجيها ومساعيهم.