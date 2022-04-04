عبدالعزيز الفضلي



شهدت وزارة التربية في مبناها بمنطقة جنوب السرة في أول يوم دوام من شهر رمضان المبارك غيابا شبه جماعي من المراجعين رغم انه بداية الاسبوع وأول يوم عمل. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الاقبال من المراجعين كان ضعيفا جدا مقارنة بالايام الماضية، مشيرة الى أن الوضع كان هادئا.



وأوضحت المصادر أن موظفي الوزارة التزموا بالدوام الذي تم تحديده بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الدوام خلال شهر رمضان المبارك، ما عدا حالات الإعفاء الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



هذا، وشهدت طرق البلاد اختناقا مروريا أمس الأحد، خصوصا الرئيسية منها في أوقات بداية الدوام ونهايته، واستمر الازدحام إلى ما قبل العصر.