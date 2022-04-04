عبدالعزيز الفضلي



أعلن ديوان المحاسبة عن موافقته على طلب وزارة التربية الخاص بالتعاقد مع شركة امن وسلامة لتوفير الحراسة لمدارس منطقة العاصمة التعليمية بمبلغ إجمالي مقداره 3.986.568/000 دينار لمدة ثلاث سنوات. جاء ذلك في كتاب أرسله ديوان المحاسبة لوكيل وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث أشار خلاله إلى انه بعد دراسة أوراق الموضوع، فلا مانع من التعاقد مع الشركة بمبلغ إجمالي مقداره 3.986.568/000 دينار لمدة 36 شهرا شريطة الالتزام بأحكام المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بشأن الارتباط بقيمة موضوع البحث. علما ان مدة سريان الموافقة خلال 90 يوما كحد أقصى وفقا لما جاء بالبند 8 أولا من تعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018.