أعلنت شركة رساميل للاستثمار تعيين سمير الغربللي رئيسا لمجلس الإدارة ويأتي تعيين الغربللي رئيسا لمجلس إدارة «رساميل» في إطار إستراتيجية الشركة المتواصلة باختيار قامات اقتصادية رفيعة المستوى، تتمتع بخبرة طويلة في قطاع التمويل والاستثمار، واستمرارها في الاستثمار بكوادرها البشرية وفريق عملها، بما يعود بالمنفعة عليها وعلى مساهميها في جميع الأسواق التي تعمل بها.



وقامت الشركة بترقية دخيل عبدالله الدخيل إلى منصب الرئيس التنفيذي، خلفا للغربللي، ضمن خطتها لاستمرار التعاقب الوظيفي بين أعضاء فريق عملها، ما يعكس ثقتها الكبيرة بالقدرات الكبيرة التي يتمتعون بها. في الوقت نفسه جاءت ترقية الدخيل بعد سنوات من شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي، ولدوره الكبير في تنفيذ العديد من الصفقات والاستحواذات حول العالم.



وأكدت الشركة ثقتها بقدرة الغربللي على الدفع بنجاحاتها في الفترة المقبلة، والمساهمة في تحقيق رؤيتها الإستراتيجية.



وبينت «رساميل» أن تعيين الغربللي في منصبه الجديد يأتي في في إطار سياسة الشركة لإعداد أجيال متتالية من القياديين.



من جهته، أعرب الغربللي عن فخره باختياره رئيسا لمجلس إدارة «رساميل»، لافتا إلى أنه سيساهم مع فريق عمل الشركة على الارتقاء بمكانتها إلى العالمية.